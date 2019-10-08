وفاة طالب داخل المدينة الجامعية بالأزهر.. وزملاؤه: المشرف أخده غياب "صور"

أحمد علاء، طالب بكلية الصيدلة، جامعة الأزهر، داخل المدينة الجامعية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، إثر حالة

وقال عدد من الطلاب عبر "فيسبوك": "حق زميلنا لازم يرجع صاحبنا توفى والمشرف أخده غياب كالعادة علشان يخلوا مسئوليتهم، مين المسئول، مين مفروض يتحاسب عربية الإسعاف اللي اتاخرت ولا المشرف اللي كان كل همه الغياب بدون أي إنسانية منه، ولا الإدارة الطبية داخل المدينة الغير مؤهلة لاستقبال حالات الطوارئ طب إيه فايدتها".



من ناحية أخرى، قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إعادة فتح باب التحويل بين الكليات لثلاثة أيام بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.



وجاء في بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن ذلك يأتي في إطار حرص رئيس الجامعة على مستقبل أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات ومراعاة لأولياء أمورهم، لعدم استطاعتهم إنهاء إجراءات تحويلهم خلال الفترة السابقة.



وأكد البيان أن رئيس الجامعة قرر إعادة فتح التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات المستجدين خلال الفترة من 8 أكتوبر 2019 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر 2019، وذلك طبقا لقواعد التحويل ونقل قيد المستجدين والسابق إرسالها وإعلانها بكليات الجامعة في القاهرة والأقاليم.



توفيإعياء شديدة.وتجمع طلاب المدينة الجامعية، بمبنى خالد بن الوليد، الذي كان يسكن فيه الطالب، للمطالبة بالتحقيق، مؤكدين أن إدارة المدينة لم تتحرك بسرعة لإنقاذ الطالب بالإضافة إلى تأخر سيارة الإسعاف.