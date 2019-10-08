بريطانيا تنشر تحديثا لـ"التعريفة المؤقتة" في حالة الخروج بدون صفقة

على الرغم من حقيقة أن بريطانيا تحاول الترويج لاقتراح رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد قال "جونسون"، مرارًا وتكرارًا، إن المملكة المتحدة ستترك الكتلة في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة.





ونشرت حكومة المملكة المتحدة تحديثًا لنظام التعريفة المؤقتة في البلاد في حالة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي بدون صفقة.





هناك ثلاثة تعديلات محددة، والتي تؤثر على HGVs، الإيثانول والملابس، وفقا لموقع الحكومة.





وقررت حكومة بريطانيا خفض التعريفات الجمركية على مركبات النقل الثقيل (المركبات ذات الكتلة الإجمالية لأكثر من 3500 كيلوجرام) التي تدخل سوق بريطانيا، وتعديل الرسوم الجمركية على الإيثانول للحفاظ على دعم المنتجين في المملكة المتحدة وتطبيق التعريفات على منتجات الملابس الإضافية.





ووفقًا للحكومة، فإن 88٪ من إجمالي الواردات من حيث القيمة ستكون مؤهلة للحصول على وصول بدون رسوم جمركية.





ستستمر الرسوم الجمركية المخفضة لمدة تصل إلى 12 شهرًا وسيتم تصميمها للحفاظ على انخفاض الأسعار للمستهلكين مع حماية ثروات المنتجين المحليين.





نشرت المملكة المتحدة، لأول مرة نظام تعريفة مؤقتة في مارس، قبل الموعد النهائي الأصلي لمغادرة الاتحاد الأوروبي.





في الأسبوع الماضي، كشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن خطة جديدة لتحل محل الحدود الإيرلندية التي سبق رفضها في محاولة لضمان مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي في 31 أكتوبر باتفاق.





في وقت سابق، قال بوريس جونسون، إنه لن يطلب تأجيلًا آخر، على الرغم من إقرار النواب البريطانيين قانونًا الشهر الماضي يلزمه بالسعي إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فشل في التوصل إلى اتفاق بنهاية قمة الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر.





تم تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الآوروبي مرتين قبل الموعد الأصلي وهو 29 مارس من قبل سلفه جونسون تيريزا ماي، بعد هزيمة اتفاق الانسحاب ثلاث مرات في البرلمان، مما أدى في النهاية إلى استقالتها.





جدير بالذكر، أن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال يوم أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقارن التسويات التي قدمتها بريطانيا لتأمين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا، أن المفاوضين البريطانيين على استعداد لمواصلة المحادثات بوتيرة سريعة.





واعترف المتحدث بأن المحادثات حول صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت تخضع لضغط الوقت، وقال إن "جونسون" كان يتعامل مع الزعماء الأجانب بشأن الخطط التي اقترحها.





وأضاف المتحدث: "نحن على استعداد للتحدث مع الاتحاد الأوروبي بوتيرة سريعة لضمان التوصل إلى اتفاق حتى نتمكن من المضي قدمًا في بناء شراكة جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".





وأوضح: "لكن إذا كان ذلك ممكنًا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضاهي الحلول الوسط التي تقدمها المملكة المتحدة. لقد حقق ذلك".



