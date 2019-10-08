مواعيد عرض مسلسل شبر مية.. وتردد القناة الناقلة له











المسلسل بطولة أحمد السعدني ومراد مكرم ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، وندى موسى، إنتاج تامر مرسي شركة سينرجي، من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت، ومنتج منفذ مها سليم، ومن المقرر عرضه قريبا.









مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.









تردد قناة dmc الناقلة لمسلسل شبر مية





اسم القناة القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ قناة dmc العامة نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6





بدأت قناة "دي إم سي" أمس الإثنين، عرض المسلسل الجديد شبر مية، حيث يذاع يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءًا.