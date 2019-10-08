هل يغيب نجم برشلونة أمام ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية أن هناك أزمة تنتظر برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها يوم 26 من شهر أكتوبر الحالي.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة سيبذل أقصى جهده من أجل تجهيز ديمبلي لمباراة كلاسيكو الأرض مشيرة إلى تجهيز النادي للاستئناف على البطاقة الحمراء التي حصل عليها ديمبلي في المباراة الأخيرة.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي تعرض للطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام أشبيلية في الدوري الإسباني بعد أن تفوه بكلمات قوية ضد حكم اللقاء على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرسا يطمح في تقديم مطالبات لاجتماع اللجنة المسئولة عن توقيع العقوبات على أمل أن يتم إيقاف اللاعب عن مباراة إيبار المقبلة فقط.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في أحداث مماثلة لحادثة ديمبلي عادة ما يتعرض اللاعب لإيقاف لمباراتين مؤكدة أنه إذا حدث نفس الأمر مع ديمبلي فسيغيب رسميًا عن مباراتي إيبار وريال مدريد.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البلوجرانا سيستأنف ضد بطاقة ديمبلي الحمراء التي حصل عليها رونالد أراخو الذي طُرد بعد اصطدامه مع تشيشاريتو.





ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن اللجنة المسئولة عن توقيع العقوبات ستجتمع يوم الأربعاء المقبل لحسم عقوبات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني.



