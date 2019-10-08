100 قتيل بسبب الحر الشديد في اليابان

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، نقل أكثر من 70 ألف مصاب بسبب ارتفاع حرارة الجو الشديد إلى المستشفيات في اليابان، ، حيث توفي منهم 126 شخصا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وبلغ إجمالي الإصابات التي نقلت إلى المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة 71 ألف و 452 شخصا في الفترة من الأسبوع الأول لشهر مايو وحتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، وهو أكبر عدد إصابات منذ العام الماضي، حيث نُقل 95 ألف شخص إلى المستشفيات لنفس السبب، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء كيودو.

وسبب هذه الإصابات هو الحر الشديد في فصل الصيف عادة، خصوصا في شهر أغسطس، إلا أن هذا العام فقد غطى الحر الشديد جميع أنحاء البلاد حتى نهاية شهر سبتمبر.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن موجتي الحر الأخيرتين، اللتين ضربتا فرنسا، في يونيو ويوليو الماضيين، أسفرتا عن وفاة 1500 شخص، وهو ما وصفته بالمعدل المفزع.

وتجدر الإشارة إلى أن أطول موجة حرارة عرفتها أوروبا كانت عام 2003، حيث بقيت درجات الحرارة مرتفعة جداً طيلة 13 يوما ما أدى لوفاة 70000 شخص غالبيتهم من كبار السن، منهم حوالي 15000 في فرنسا.