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الشروط المطلوبة لسهولة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
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الشروط المطلوبة لسهولة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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وضعت وزارة التربية والتعليم شروطا يجب توافرها في المدرسين الذين يتقدمون بأوراقهم للتسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة، فمن المنتظر فتخ باب التسجيل للتعاقد مع 120 ألف معلم يوم الأربعاء الموافق 9 من أكتوبر لعام 2019.

وأعلنت الوزارة أن يكون المتقدم عضوا نقابيا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيا، وأن يسجل معلمي التربية الرياضية عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

كما طالبت من خريجي كليات التربية أن يسجلوا في التخصصات المطلوبة أولا، ويليها تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.

وتستعد وزارة التربية والتعليم الفني لفتح باب التقديم في المسابقة بعقود مؤقته بداية من الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
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