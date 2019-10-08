تصريح مفاجئ من مرتضى منصور بشأن أزمة مباراة الزمالك الإفريقية





وينظر الاتحاد الإفريقي شكوى الاتحاد السنغالي اليوم، حيث كان من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 28 سبتمبر الماضي، إلا أن الكاف قرر تأجيلها 24 ساعة ونقلها إلى برج العرب، وفي يوم المباراة لم يذهب الفريق السنغالي وحضر الزمالك وبعد ثلث ساعة تم احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك.





وقال مرتضى في تصريحات لقناة الحدث في الساعات الأولى من صباح اليوم: "لا أرى مبرر لإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت فإعادة أي مباراة تكون بسبب حدوث شغب ونحن رأينا ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد ولم يقم الكاف بإعادتها".





وتابع: "ما ذنب الزمالك بالأزمة؟ على كل حال نحن سنحترم قرار الاتحاد الإفريقي سواء بإعادة المباراة اعتبار الزمالك فائزا".









كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من إعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في حال قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إعادتها.