بعد صورتها مع محمد صلاح.. ياسمين الخطيب تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

تصدرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، قائمة مؤشرات الكلمات الأكثر بحثا على جوجل، بعد أن نشرت صورة لها مع الكابتن محمد صلاح نجم منتخب نصر ونادي ليفربول.

وعلقت ياسمين الخطيب، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" قائلة: "أخيرا إلتقينا مع أفضل رجل في العالم 2019".





ولاقت الصورة انتشارا كبيرا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين محمد صلاح، بالتركيز في البطولات الرياضية، وتحول الأمر إلى سخرية منه بسبب هذه الصورة.





وعلى صعيد أخر، حصل نجم فريق ليفربول محمد صلاح على جائزة رجل العام، 2019، من قِبل النسخة العربية من مجلة " GQ" الشهيرة.



