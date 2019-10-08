بعد صورتها مع محمد صلاح.. ياسمين الخطيب تتصدر مؤشرات البحث على جوجل
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
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الفجر الفني
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تصدرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، قائمة مؤشرات الكلمات الأكثر بحثا على جوجل، بعد أن نشرت صورة لها مع الكابتن محمد صلاح نجم منتخب نصر ونادي ليفربول.
وعلقت ياسمين الخطيب، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" قائلة: "أخيرا إلتقينا مع أفضل رجل في العالم 2019".
ولاقت الصورة انتشارا كبيرا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين محمد صلاح، بالتركيز في البطولات الرياضية، وتحول الأمر إلى سخرية منه بسبب هذه الصورة.
وعلى صعيد أخر، حصل نجم فريق ليفربول محمد صلاح على جائزة رجل العام، 2019، من قِبل النسخة العربية من مجلة " GQ" الشهيرة.
وأعرب النجم محمد صلاح، عن سعادته بالحصول على تلك الجائزة، ووجه الشكر إلى مشجعيه وخاصة جماهير مصر حيث قال: "أنا سعيد للغاية بحصولي على تلك الجائزة من مجلة GQ، وأريد توجيه الشكر لهم ولجميع الحضور في ذلك الحفل".
وأهدى تلك الجائزة للجماهير قائلا: "بالطبع، للجماهير في كل مكان، خاصة في مصر، هم يدعمونني دائمًا".
أما الإعلامية ياسمين الخطيب، فأصدرت نقابة الإعلاميين، منذا فترة قرارًا بوقف حلقات برنامجها "شارع النهار"، وأخطرت قناة "النهار" بحظر تصويرها أي حلقات جديدة من البرنامج، بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة من اجل ممارسة العمل الإعلامي.
"شارع النهار" أعاد ياسمين الخطيب للظهور على الشاشة من جديد بعد شهور من الانقطاع، وحققت الحلقات التي أذيعت منه ردود أفعال واسعة.
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