أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر في أسواق الإسماعيلية

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شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء، 8 ـ 10 ـ 2019، في أسواق محافظة الإسماعيلية، حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات، الأسعار، وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



أسعار الأسمنت المسلح



حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 805 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 778 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 785 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 778 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 808 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 790 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 800 جنيه للطن.



الأسمنت الأبيض



سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2275 جنيهًا، وسوبر سيناء 2290 جنيهًا، ورويال العادة 2300 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2270 جنيهًا للطن.



الأسمنت المخلوط



وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 702 جنيه للطن، وأسمنت النخيل 705 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 702 جنيه للطن، وأسمنت التوفير 702 جنيه للطن.



الأسمنت المقاوم



وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 855 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 850 جنيهًا للطن.



أسعار الجبس



واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.



أسعار الحديد



وسجل سعر حديد المصريين 11 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و200 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيها.



وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفًا و150 جنيها، وحديد المراكبي 10 آلاف و900 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف و850 جنيها للطن.



تعرف على طرق صناعة الأسمنت



صناعة الإسمنت تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الإستراتيجية والتنموية، لارتباطها بشكل مباشر بأعمال التعمير والإنشاء، حيث يستخدم الإسمنت بشكل أساسي في مواد البناء والخرسانة كمادة رابطة هيدروليكية، كما تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات البسيطة مقارنةً مع الصناعات الأخرى، حيث تعتمد صناعته على توفر المواد الخام التي تدخل في تركيبه، وعادةً ما تنشأ مصانع الإسمنت بالقرب من مصادر المواد الخام، لتوفير تكلفة النقل.



الأسمنت وطرق صناعته



مراحل صناعة الإسمنت استخراج المواد الأولية من المقاليع والمحاجر، نقل المواد الأولية باستخدام أشرطة ناقلة أو سيارات إلى المصنع. طحن المواد الأولية، وفقًا لنسب مدروسة، وتحليلات كيميائية، لزيادة مساحة سطح الحبيبات، وتصبح جاهزةً لدخول التفاعلات الكيميائية، حرق المواد الأولية المطحونة في أفران دوارة، على درجات حرارة عالية، وتحويلها إلى كلنكر.

