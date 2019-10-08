أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر في محافظة الإسماعيلية

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شهدت أسعار الحديد المحلية، في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، 8 ـ 10 ـ 2019، حالة من انخفاض، حيث سجل متوسط أسعار الحديد نحو 11 ألف جنيه، بعد أن تراجعت مع بداية شهر أكتوبر، وذلك وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



وسجل سعر حديد المصريين 11 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و200 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا.



وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و150 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و900 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف و850 جنيها للطن.



صناعة الحديد والتخلص من الشوائب



تحمير حجر الحديد داخل أفران الكلس، وذلك للتخلّص من الشوائب العالقة به، نفخ الحديد بالهواء، أو ما يُغرف بالانفجار، ويتم ذلك داخل الفرن العالي باستخدام المحرّكات البخاريّة الجبّارة والقويّة، فالهواء ضروري للحفاظ على عمليّة المزج، والحرق التي تتم داخل الفرن. إضافة الحجر الجيري القابل للاتحاد مع العوالق والشوائب الموجودة في الحديد الخام، مما يُساعد على تدفقه، ويُطلق على هذا الخليط اسم ركام المعادن أو الخبث، ويتم التخلّص منه وإزالته عن طريق فتح الصنبور الذي سيسمح للخبث بالخروج منه بعد أن يطفو على سطح الخليط. فتح الصنبور الموجود أسفل الفرن العمودي.



عملية انتاج الحديد داخل القوس الكهربائي



يتم صهر الحديد داخل فرن القوس الكهربائي، وبعد القيام بوضع الحديد داخل الفرن والقيام بغلقه، تأتي مرحلة صب الحديد بعد عملية الصهر ويرفع الحديد عن طريق أوناش كهربائية، ويتم صب الحديد من جديد وذلك في جهاز الصب وتصبح أشكال الحديد دائرية، ويتم تمرير الحديد على ماكينة الاستعدال وذلك بعد خروج الحديد من ماكينة الصب، وتعمل ماكينة الاستعدال على تحوليه إلى شكل متوازي مستطيلات.



تعرف علي المقص الأوتوماتيكي لإنتاج الحديد



وبعدها يتم تمريره على المقص الأوتوماتيكي فيقطعه إلى أبعاد مختلفة، ويتم تبريده من خلال إمراره بالمواسير، وبعدها يوضع الحديد في فرن التدين، وهذا الفرن يعمل على تسخين الحديد على درجات عالية بمعدل ألف درجة سلسيوس لتسهل تشكيله، ثم يمرر على أكثر من مرحلة لقطع الحديد المسخن، ويحدث تقليل لقطره حتى يصل للقطر المطلوب، وبعدها يتم وضع الأسياخ على حصير حتى يتم تبريدها.



طريقة صهر الحديد بالطرق الحديثة



وهي الطريقة تنتج الفولاذ بطرق مباشرة، وعن طريق خطوة واحدة، ويكون شكل الحديد في هذه العملية سائل، وهناك مرحلتين لتلك العملية وهما ( داخل فرن للصهر- الاختزال باستخدام بلازما) وتتم عملية الصهر من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى يتم وضع الحديد في فرن على شكل أسطواني يكن مملوء بالفحم، ويتم اختزال خام الحديد بطريقة جزئية، وبعدها يخلط الخام مع الحجر الجيري والفحم، وفي المرحلة الثانية يختزل الخام ثم يصهر الخام المختزل.

