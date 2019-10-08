بيانات رسمية حديثة: تراجع ملحوظ في التجارة بين إيران وتركيا

انخفض حجم التجارة الإيرانية مع تركيا على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارين بنسبة تجاوزت 33%، فضلا عن شركاء تجاريين آخرين، حسبما أظهرت بيانات رسمية حديثة.

وذكرت صحيفة فايننشال تريبون الإيرانية (شبه رسمية) في تقرير لها، نقلا عن أرقام مؤسسة الإحصاء التركية (حكومي)، أن قيمة التجارة بين طهران وأنقرة سجلت نحو 4 مليارات و470 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة.

وتراجعت قيمة التجارة الإيرانية مع تركيا إلى حدود الثلث مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، في حين تدنت صادرات طهران إلى أنقرة بمقدار 43% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وتراجعت واردات إيران من تركيا أيضا إلى حدود 6% على مدار الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب الماضي، في الوقت الذي لفتت "فايننشال تريبون" إلى أن طهران كانت تمثل الوجهة التاسعة عشرة بالنسبة للصادرات التركية قبل مطلع العام الجاري.

وأحجمت مؤسسة الإحصاء التركية عن نشر بيانات حديثة تتعلق بتفاصيل واردات أنقرة من النفط الخام ومكثفات الغاز الإيرانية على مدار 8 أشهر منذ بداية عام 2019.

وتشير بيانات حكومية إيرانية إلى أن التراجع طال التجارة مع شركاء آخرين أبرزهم الهند، التي وصلت مشترياتها من الخام الإيراني ومكثفات الغاز إلى مستوى صفر% تقريبا، أغسطس/آب الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات الحديد الخام من إيران إلى الصين أدنى من 320 ألف طن في أغسطس/آب الماضي؛ فيما واصلت حركة التصدير نفسها تراجعها لتسجل أقل من 130 ألف طن حتى 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

تراجع معدل الصادرات الإيرانية من خام الحديد إلى بكين بشدة على مدار شهري أغسطس/آب، وسبتمبر/ أيلول الماضيين، وسط تكهنات بمزيد من الانخفاض.

وعلى الرغم من أن الصين تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران، شهد إجمالي وارداتها من طهران (نفطية وغير نفطية) انخفاضا ملحوظا بنسبة 32%، فضلا عن وارداتها لإيران بنسبة 43% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الفارسية المعمول بها داخل إيران (تبدأ 21 مارس/آذار سنويا).