أسعار الفاكهة والخضراوات في محافظة قنا اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

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تشهد أسواق الفاكهة والخضراوات، في أسواق محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، ثباتًا في الأسعار، طوال أيام هذا الأسبوع.



وتقدم بوابة الفجر في إطار الخدمة الإخبارية، أسعار الخضار والفاكهة للتعرف على الأسعار في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة قنا.



أسعار الفاكهة اليوم

وشهدت أسعار الفاكهة اليوم حالة من الثبات، حيث وصل سعر الجوافة من 7 ونصف الى 10 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيها، والعنب من 5 إلى 8 جنيهات، والرمان 8 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 25 جنيهًا.



أسعار الخضروات اليوم

فيما شهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 إلى7 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 8 جنيهات ونصف إلى 12 جنيه، والبسلة الخضراء من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها.



في حين بلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم 5 جنيهات، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

وتشهد محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، تغيرا في درجات الحرارة، والتي من المتوقع ان تصل درجة الحرارة الكبرى 39، والصغرى 23 درجة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

الصغرى العظمى



القاهرة 22 34

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 33

الإسكندرية 20 32

بلطيم 20 31

مطروح 20 32

السلوم 19 33

سيوة 19 33

بورسعيد 23 30

دمياط 23 30

الزقازيق 22 33

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 20 30

رفح 19 29

رأس سدر 23 33

نخل 14 31

نويبع 22 32

طابا 22 31

كاترين 15 30

الطور 23 33

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 26 36

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 34

بني سويف 22 35

المنيا 20 36

أسيوط 21 37

سوهاج 21 38

قنا 23 39

الأقصر 25 40

أسوان 26 42

أبوسمبل 26 41

الوادي الجديد 23 40

شلاتين 26 36

أبو رماد 25 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 33



