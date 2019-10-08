توقيف 85 متظاهرا في احتجاج لتغير المناخ بنيويورك الأمريكية

أوقفت الشرطة المحلية في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، العشرات من المحتجين رفضا لسياسات تغير المناخ في العالم، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وذكر موقع " US News" الأمريكي أن السلطات المحلية اعتقلت نحو 85 متظاهرا من حركة بيئية شاركوا في مظاهرة مناهضة لتغير المناخ التي نظمت في شارع وول ستريت

وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة لتغير المناخ، داعين السلطات إلى اتخاذ تدابير لمواجهة تغير المناخ.

وعقب احتجاجهم في وول ستريت، سار المحتجون إلى ​حديقة​ ​واشنطن​ سكوير بارك، حيث عبّروا عن غضبهم من السياسات التي لا تراعي حماية البيئة.

وتأتي مظاهرة نيويورك، في إطار مظاهرات تعم 60 مدينة حول العالم، تنظمها الحركة المدافعة عن البيئة، ومن المتوقع أن تواصل حركة "تمرد ضد الانقراض" احتجاجاتها في عموم ​العالم​، طوال الأسبوع الحالي.

وأغلق مئات من المتظاهرين ونشطاء مكافحة تغيير المناخ الجسور الكبرى في عدة مدن كندية، اليوم، ليجبروا آلاف السائقين على البحث عن طرق بديلة للوصول إلى أماكن عملهم، كما وأغلق المتظاهرون الجسور الرئيسية في مدن هاليفاكس وتورونتو وإدمونتون، ومن المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة، بما في ذلك لجسر "بورارد ستريت" في فانكوفر بالغرب الكندي.

وفي مقاطعة "نوفا سكوتشا"، تم إعادة توجيه الحافلات، وشوهد خطر تعطل حركة المرور مع تحول حركة المرور من جسر ماكدونالد، الذي يمتد عبر ميناء هاليفاكس ، إلى جسر ماكاي، وفي تورونتو، منع عشرات المتظاهرين السيارات من عبور جسر بلور صباح الاثنين.

ويطالب منظمو الاحتجاجات في كندا المسؤولين بوضع خطة لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر في غضون ست سنوات، بما في ذلك إغلاق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والكتلة الحيوية.