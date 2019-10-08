أنفاق مصرية بمواصفات عالمية.. معلومات مذهلة عن أنفاق بورسعيد



وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن النفق أسفل قاع القناة بحوالي 25 متر، موضحا أنهم واجهوا بعض التحديات ومنها نوع التربة لأنها رخوة وغير ثابتة وهذا يمثل صعوبة كبيرة بالنسبة لهم.



وأشار إلى أن كل نفق به حارتين للمرور، وتم تصميم الأنفاق وفقا للمواصفات العالمية، والارتفاع المسموح به 5.5 متر، وهذا يستوعب كل أنواع "التريلات" و"الكونتنر"، التي سوف تأتي من ميناء شرق التفريعة.



أما المهندس إبراهيم هويدي، أحد المهندسين العاملين في المشروع، فقد قال: في البداية كنا خائفين، واستغرقنا وقتا حتى اعتدنا على الأمر، والجميع كان يد واحدة والأمر مثل الملحمة للانتهاء من المشروع، وكان مسألة الانتهاء منه في أربعة سنوات تحدي كبير، والجميع كان يعمل على قدم وساق لمدة 24 ساعة دون إجازات، لافتا إلى أنه يوجد 12 بوابة إلكترونية في الأنفاق.



في السياق، كشف أحد العاملين بالمشروع، أنه يمكن الحديث والتواصل داخل الأنفاق من خلال موجات الراديو، وأيضا سيتم وضع إمكانية التواصل بالمحمول بعد الافتتاح، لافتا إلى أنه يتم مراقبة الأنفاق بكاميرات عالية الجودة تستطيع التقاط وجود دخان في الأنفاق، وأيضا قياس ارتفاع درجة حرارة النفق، مشيرا إلى أن معدل المرور في الأنفاق حوالي 2000 رحلة في الساعة، لافتا إلى أن النفق مصمم على أنه يقلل استخدام الكهرباء، وفي حالة وجود حريق تقوم المراوح بطرد الدخان إلى الأعلى لكي لا يختنق الموجودين به.

قال المهندس محمد إبراهيم، أحد العاملين في أنفاق بورسعيد، إنه يعمل بهذا المشروع منذ أربعة سنوات، واكتسب خبرة كبيرة في عمل بهذا الحجم، وكل المهندسين اكتسبوا خبرة تؤهلهم للعمل في مشروعات أخرى.