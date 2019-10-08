هاشتاج "عمرو دياب" تريند على تويتر بعد ظهور الهضبة مع محمد صلاح في إعلان جديد





احتل هاشتاج "عمرو دياب" مركزًا متقدمًا بقائمة تريند تويتر، بعد ظهوره مع النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في إعلان جديد لصالح إحدى شركات الهواتف النقالة.





وكان "الفجر الفني" انفرد منذ عدة أشهر بخبر تعاون جديد يجمع الهضبة عمرو دياب، باللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك علي هامش دعايا إعلان جديد لصالح إحدي شركات المحمول.

وبالفعل بدأت الشركة في الترويج عن الإعلان بتعليق"بانرات" علي الكباري وشوارع القاهرة، استعدادا لعرضه عبر جميع القنوات الفضائية.