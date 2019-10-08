"اليونيسيف": نقدم لمصر خبرات الدول الأخرى في برنامج "تكافل وكرامة"

بيتر راجنو



وتابع "راجنو" في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المنظمة تعمل أيضا بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن، من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى التعاون مع الدولة المصرية في توفير المعلومات عن هذه المشاريع.



وتابع رئيس قسم السياسات الاجتماعية والمتابعة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، في مصر، أن مبادرة "أنا هتعلم"، التي تتم بالتنسيق مع وزارة التضامن، وشركة "أليانز"، سوف تقوم المنظمة بمساندة الحكومة المصرية لتوفير الإدارة الخاصة بالمشاريع وتنفيذها.



ولفت إلى أن الحكومة المصرية تقدم مبادرة "شرطية"، في مبادرة تكافل وكرامة، بمعنى أنه لا تحصل الأسرة على الدعم المالي المقدم لها إلا بعد أن تلتزم بإلحاق أبنائها بالمدارس، ودور "اليونيسيف"، أنها تقدم للدولة المصرية التجارب الناجحة التي تمت في البلاد الأخرى في هذا الشأن وتقدم الاستشارة للدولة في كيفية متابعة التحاق الطلاب بالمدارس في الدول الأخرى وما فعلته هذه الدول.



هذا، وتقدم الدولة العديد من برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأولى بالرعاية بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ عدة أعوام، ومن بينها برنامج "تكافل وكرامة".

قال، رئيس قسم السياسات الاجتماعية والمتابعة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، في مصر، إن المنظمة ليست جديدة على مصر بل موجودة فيها منذ 60 عاما، ولكنها تتعاون حاليا مع شركة "أليانز"، لمواجهة الفقر الموجود لدى الأطفال.