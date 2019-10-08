مناضلة مصرية: تعلمت العبرية.. وتنكرت في زي مجندة إسرائيلية



وأضافت "حجاب"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنها تنكرت في أحدى المرات في زي أحدى المجندات الإسرائيليات في وقت الحرب، وكانوا يرغبون في رفع الروح المعنوية للمصابين، وظلت بعد النكسة لمدة عشرة أيام داخل المستشفى، وكان الأمر صعبا بسبب الإصابات التي تعرض لها الجنود، وقطعوا عنهم المياه والكهرباء.



وأشارت إلى أنه بعد مرور العشرة أيام عملت بشكل أكبر من الجيش المصري، لمساعدة الجنود، لافتة إلى أن مسألة غيابها عن المنزل لمدة عشرة أيام أمر صعب لأنه لديهم عادات قبلية، وبالتالي أخذت معها بعض المستلزمات الطبية لكي تقنع أهلها بأهمية العودة للمستشفى مرة أخرى لإعادتها.



وأوضحت أنها تعلمت اللغة العبرية لكي تستطيع التنقل عبر الحدود وتساعد في نقل المعلومات للجنود، موضحة أنها ذهبت إلى القدس أيضا للأن الحدود كانت مفتوحة حتى أريحا وحتى القدس، معقبة "ربنا هو اللي ستار".



ولفتت إلى أنها كانت تسافر إلى قطاع غزة لكي تأتي بـ"رزم الورق" للمجاهدين والمجاهدات لكي يحرروا منشورات.



واحتفلت مصر، الأحد، بالذكرى الـ46 لانتصارات الجيش المصري في حرب أكتوبر عام 1973.

قالت السيدة وداد حجاب، إحدى المناضلات في حرب أكتوبر 1973، إنها بدأت النضال منذ حرب 1967، وكانت في المرحلة الإعدادية، وذهبن ه ومجموعة طالبات إلى مدرستهم وطلبوا منها أن يتعلمن التمريض للمساعدة في الحرب.