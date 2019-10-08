ياسمين صبري تكشف موقفها من اعتزال التمثيل
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:35 ص
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قالت ياسمين صبري عبر صفحتها بموثع الصور الشهير "إنستجرام"، ردا على أسئلة جماهيرها بأنها يوما ما ستترك كل شيء من أجل العائلة والإنجاب لأنها لا تجد نفسها بعد سنوات إلا في حضن أسرة وأطفال فقط.
ولفتت إلى أنها تفكر في ترك مصر قريبا، والاستقرار في دولة أوروبية على الأرجح ستكون بريطانيا، مؤكدة أنها ستترك التمثيل في الوقت المناسب لأنها تفضل الحياة العائلية وإنجاب الأطفال على النجومية.
وأشارت الفنانة المصرية إلى حبها للسفر والترحال لذلك لا تعيش معظم أوقات السنة في مصر، لافتة إلى أنها سترحل من مصر ربما قريباً إلى دولة أوروبية.
وأضافت ياسمين صبري لصحيفة "الإمارات اليوم"، أنها لا تملك أي صداقات في الوسط الفني، بل تنتهي من تصوير العمل، ثم تذهب لعائلتها بعيدا، حتى أنها مازالت تعيش مع أسرتها في الإسكندرية عقب انفصالها عن زوجها.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "حكايتي" بالمشاركة مع وفاء عامر وأحمد بدير، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.
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