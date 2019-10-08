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ريال مدريد يستهدف لاعب من الدوري الانجليزي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:32 ص
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ريال مدريد يستهدف لاعب من الدوري الانجليزي
ريال مدريد
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تفكير ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لفريق وولفرهامبتون الإنحليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم خط وسط الفريق الفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ريال مدريد يفكر في ضم لاعب الوسط البرازيلي روبن نيفيز لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزى والمتألق في قيادة وسط الفريق خلال الموسم الحالي والسابق.



ويعد نيفيز أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الإنجليزي تحت قيادة المدرب المخضرم نونو سانتو بجانب لاعبي الوسط ديندونكر وموتينيو.



وجاء تفكير الريال في ضم اللاعب بعد هبوط مستوى لاعبو وسط الريال تونى كروس اللاعب الألمانى والكرواتى لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو والإصابات أيضاً التى تضرب الثلاثي.



ويذكر أن وولفرهامبتون قدمت مفاجآة كبري أمس ببطولة الدوري الإنجليزى بالفوز علي مانشستر سيتى بطل البريميرليج بهدفين دون رد سجلهما أداما تراوري.
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