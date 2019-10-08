عبد الحليم قنديل: مصر بها ثلاثة مقدسات وهي الدين والجيش والنيل
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:14 ص
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نعيم يوسف
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قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن معركة الجيش المصري الجارية الآن في سيناء هي وصل لما انقطع في حرب عام 1973، والتي عبر فيها80 ألف جندي مصري، حيث كانت هناك قيود على تواجد الجيش المصري في سيناء.
وأضاف "قنديل"، ف تصريحات لبرنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الجيش المصري نجح في الانتشار في سيناء بكامل هيئته حتى خط الحدود المصرية الفلسطينية، وهذا لم يحدث منذ 51 عاما، مشيرا إلى مصر فكت واحدا من أهم القيود التي فرضت على مصر خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن مصر بها ثلاثة مقدسات منذ تاريخها الطويل، وهي: الدين، سواء كان المسيحي أو الإسلامي، والنيل، والجيش، مشيرا إلى أن هؤلاء الثلاثة هم الثلاثمة مقدسات لدى المصريين، وهي معاني أساسية وصلبة في تكوين الإنسان المصري.
وأوضح أن الجيش يلعب دورا مركزيا في تكوين مصر، ورغم أنها لم تكن لها دارا للخلافة –ماعدا الخلافة الفاطمية- إلا أنها كانت في موقع القلب لصد كل الهجمات التي تتعرض لها المنطقة، والجييش المصري هو أول مؤسسات الدولة التي تجلت فيها الوطنية.
وأضاف "قنديل"، ف تصريحات لبرنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الجيش المصري نجح في الانتشار في سيناء بكامل هيئته حتى خط الحدود المصرية الفلسطينية، وهذا لم يحدث منذ 51 عاما، مشيرا إلى مصر فكت واحدا من أهم القيود التي فرضت على مصر خلال الفترة الماضية.
وشدد الكاتب الصحفي على أنه مهما رفعت رايات السلام، فإن "اللي في القلب في القلب"، موضحا أن الحرب ضد جماعات الإرهاب هو جزء من عملية أشمل لاستعادة سيناء كاملة لأول مرة منذ عام 1967، لأنه لم يتم استعادتها فعليا بمعاهدة السلام.
ولفت إلى أن مصر بها ثلاثة مقدسات منذ تاريخها الطويل، وهي: الدين، سواء كان المسيحي أو الإسلامي، والنيل، والجيش، مشيرا إلى أن هؤلاء الثلاثة هم الثلاثمة مقدسات لدى المصريين، وهي معاني أساسية وصلبة في تكوين الإنسان المصري.
وأوضح أن الجيش يلعب دورا مركزيا في تكوين مصر، ورغم أنها لم تكن لها دارا للخلافة –ماعدا الخلافة الفاطمية- إلا أنها كانت في موقع القلب لصد كل الهجمات التي تتعرض لها المنطقة، والجييش المصري هو أول مؤسسات الدولة التي تجلت فيها الوطنية.
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