هاشتاج "سمية الخشاب" تريند على تويتر بعد نفي أحمد سعد تصالحهما
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:04 ص
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احتل هاشتاج سمية الخشاب مركزًا متقدمًا بقائمة تريند يوتيوب، وذلك بعد نفي الفنان أحمد سعد، تصالحه مع طليقته الفنانة كما أعلنت مؤخرًا.
نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" صورة له ، وعلق عليها قائلا :"ده كذب كذب.. أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه.. ونفسي ننسى المرحلة دي بقي ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه علة السوشيال ميديا يجيب سيرتي".
تصريحات سمية الخشاب
كشفت الممثلة سمية الخشاب، عن مفاجأة، متعلقة بطليقها المطرب أحمد سعد.
وأعلنت الخشاب عن عودة الصلح بينها وبين أحمد سعد، بعد خلافات حادة وسلسلة من الاتهامات المتبادلة بينهما، خلال الشهور الماضية، والتي تصدرت وسائل الإعلام.
"إنسايدر بالعربي"
وأكدت في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي" على فضائية "دبي" أن علاقتها الحالية مع أحمد سعد طيبة للغاية، ولا يوجد بينهما سوى كل الود والمحبة.
وتابعت "من الجميل أن تكون في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معهم أو لم تستطع أن تكمل حياتك معهم... ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام بينكم".
حقيقة وجود وسطاء للصلح
وبسؤالها عن ما تردد حول وجود وسطاء للإصلاح بينهما لكي يعودا صديقين، أجابت سمية "نحن بالفعل أصدقاء حاليا، ولا يوجد بيننا مشاكل وعلاقتنا ببعض جيدة... فهو من الممكن أن يتصل بي ليسألني على أمر ما أو العكس... عادي الحياة حلوة الحمد لله".
انفصال الثنائي
وأعلن أحمد سعد، انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب، في أواخر شهر مارس/ آذار، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام"، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.
خلافات حادة بين سمية وأحمد
وعقب طلاقهما، نشبت خلافات حادة بين سمية الخشاب وأحمد سعد، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بينهما، والتي تنوعت ما بين اتهامات بالسرقة والشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة.
وقالت إن الخلافات بينهما انتهت، ولم يعد موجودا سوى المحبة والاحترام.
وأضافت: "بيننا كل خير وعلاقتنا ببعض طيبة وأنا أتمنى له كل التوفيق في حياته وهو يتمنى لي كل التوفيق في حياتي... وأحلى شيء أن الإنسان لا يترك دائما خلافات أو مشاكل مع أحد".
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