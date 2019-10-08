متخصص في الشأن التركي: انسحاب أمريكا من سوريا سيسبب مشاكل رهيبة



وأضاف "عبد العزيز"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن ترامب أعلن الاثنين، قرار الانسحاب، وهو الذي نزل كالصاعقة على بعض المتابعين للشأن التركي، لأنه سوف يسبب مشاكل رهيبة على الأراضي السورية، أو المنطقة بشكل عام.



ولفت المتخصص في الشأن التركي، إلى أن البعض يتحدث عن وجود صفقة سرية وراء قرار الرئيس الأمريكي، ولكنه لا يحتاج إلى صفقات لأنه يرغب في الخروج من سوريا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر هذا القرار بمثابة ثمرة وقعت عليه دون مجهود.



وأشار عبد العزيز إلى أن أردوغان يريد إنشاء منطقة آمنة بعمق 32 كيلومتر، بعض 480 كيلومتر، وهذا يعني احتلال رسمي للأراضي السورية، موضحا أن الرئيس التركيي يريد التخلص من الأكراد وإبعادهم عن الحدود، ثم يعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم مرة أخرى، وهو يهدد الدول الأوروبية بفتح الأبواب للاجئين إذا لم يساندوه في مسألة المنطقة الآمنة، ويطالب بالكثير من الأموال من أجل الإبقاء على اللاجئين السوريين داخل تركيا.

قال أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانسحاب القوات الأمريكية من الشمال السوري، لا يعتبر مفاجئا، لأنه أعلن في شهر مايو الماضي، أنه سيسحب القوات من سوريا، ولكن بعض المؤسسات الداخلية ضغطت عليه ليتراجع عن قراره، وبالفعل تراجع عنه حينها.