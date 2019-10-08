ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. الزمالك يُجهز لضربة موجعة للأهلي في الانقالات المقبلة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:44 ص
Advertisements
مفاجأة.. الزمالك يُجهز لضربة موجعة للأهلي في الانقالات المقبلة
الاهلي والزمالك
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements
يبدو أن تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأنه سوف يتعاقد مع نصف لاعبي الأهلي في حالة تعاقد الأخير مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لم تكن تهدف إلى إخافة المارد الأحمر فقط بل بدء في التفاوض مع اللاعبين بالفعل.


وقام مسئولو نادي الزمالك بالدخول في مفاوضات مكثفة مع صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صالح جمعة، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات المقبلة.


وجاءت مفاوضات الزمالك مع اللاعب في ظل استغلال القلعة البيضاء للأزمة الأخيرة التي نشبت بين اللاعب وناديه، وتوقيع غرامة مالية عليه.


ويبحث الزمالك عن ثغرة ي عقد صالح جمعة لرد الصفعة للأهلي في حالة إعلان الأخير توقيعه بشكل رسمي مع كهربا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: الزمالك الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status