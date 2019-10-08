تعرف على عدد مشاهدات "Don’t Call Me Angel" لمايلي سايرس





حصد فيديو كليب أغنية "Don’t Call Me Angel" ملايين المشاهدات منذ عرضه، حيث حقق حتى الآن أكثر من 87,303,522 مشاهدة.





وسرعان ما تصدر المشهد عبر منصات السوشيال ميديا وموقع اليوتيوب ليتربع على المركز الاول بحثاً وتعليقاً.





وظهرت سايرس بشكل مختلف فى الكليب وهى تنتقم من رجل مقيد داخل حلبة مصارعة، وتقوم بلكم جثمان التدريب بشدة، فى إشارة إلى حالتها العاطفية وانفصالها عن زوجها ليام هيمسوورث منذ أسابيع بعد زواج دام لأكثر من 6 أشهر.





وطرحت سايرس أغنية بعنوان Slide Away منذ أيام قليلة، تسرد فيها تفاصيل حياتها وعلاقتها مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بعد فشلهما فى الاستمرار فى تلك العلاقة العاطفية التى جمعتهما منذ سنوات.





مايلي سايرس تحتفل بنجاح الأغنية







ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الأغنية التي طرحت بعنوان Don’t Call Me Angel، وشارك في غنائها كل من النجمة أريانا جراندي ولانا ديل ري برفقة مايلي.

وكتبت مايلي مع الصور التي نشرتها على حسابها على موقع أنستجرام، أن الأغنية حققت أعلى نسبة استماع على منصة البث الرقمي "سبوتيفاي".

وفسر عدد كبير من مشاهدي أغنية على موقع يوتيوب، Don't Call Me Angel، أنها احتوت على مشاهد تتضمن اسقاطات على زوج مايلي سايرس السابق ليام هيمسورث، ومع العلم بأن فيديو الأغنية حقق نسبة مشاهدات وصلت لـ 34.6 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الأغنية التي طرحت بعنوان Don’t Call Me Angel، وشارك في غنائها كل من النجمة أريانا جراندي ولانا ديل ري برفقة مايلي. نشرت المغنية الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس لقطات لها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، احتفالا بنجاح أغنيتها الجديدة التي شاركت في الغناء بها، وطرحت لفيلم "تشارليز أنجليز" الجديد.





مايلي سايرس تثير الجدل مع حبيبتها



