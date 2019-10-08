بعد هازارد.. نجم آخر من تشيلسي مرشح للإنضمام لريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يفكر فى ضم نجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الوسط في الفريق بعد المستوي السئ الذى ظهروا عليه خلال الموسم الحالي.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدري د يسعى بقوة للتعاقد مع نجولو كانتى لاعب تشيلسي الإنجليزي من أحل تدعيم خط وسط المرينجي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد يصر علي التعاقد مع نجولو كانتى لتدعيم خط الوسط، وأفادت الصجيفة أن الريال يقوم بتجهيز عرض بقيمة 70 مليون يورو لضم نجم تشيلسي المتألق خلال السنوات الماضية ويعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري الانجليزي.





وانضم نجولو كانتي، إلى صفوف تشيلسي الانجليزي عام 2016، قادماً من ليستر سيتي الانجليزي بعدما توج معه بلقب الدوري الإنجليزي، وفاز أيضاً مع تشيلسي ببطولة البريميرليج تحت قيادة أنطونيو كونتى.