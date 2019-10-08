طعن مغني شهير بسكين في حفل غنائي !





تعرض كرويدون كريبت مغني الراب البريطاني الشهير للطعن بالسكين على خلفية مشاجرة نشبت بحفل موسيقي في برمنجهام.





وأشارت تقارير عديدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن مغني الراب كريبت، كان ضحية هجوم بالسكين، ولكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا، حيث تم إيقاف العرض فورًا قبل نهايته بنحو 40 دقيقة بسبب الحادث.





وقال بيان من راديو "بي بي سي 1" إنه "بعد حادث خطير فردي، كان علينا إيقاف حفل 1Xtra Live في برمنغهام، نحن نتعاون بشكل كامل مع الشرطة لتحديد ما حدث".





وبحسب ما نقله موقع mylondon عن الشرطة، فإن هجومًا وقع في كواليس الحفل في الساعة 10 مساء يوم السبت، أصيب على إثره المغني بجرح في أثناء الاعتداء، وقد قام الطاقم الطبي بعلاجه في الموقع ولم يحتاج إلى علاج في المستشفى.





وفي السياق نفسه، قال منظم الحفل عبر منشور على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "نحن آسفون لكل من حضر حفل 1Xtra Live في برمنغهام للنهاية المؤسفة للأحداث".





وأضاف: "ومع ذلك فإن صحة وسلامة جميع المعنيين هي دائمًا على رأس أولوياتنا، نشعر بالحزن لأن شيئًا كهذا وقع لضيف في إحدى مناسباتنا ونظل على اتصال وثيق ونواصل لتقديم دعمنا الكامل".







