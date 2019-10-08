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بيكيه يحقق هدفه الخفي للعب مباراة الكلاسيكو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:20 ص
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بيكيه يحقق هدفه الخفي للعب مباراة الكلاسيكو
بيكيه
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محمد جمال
 
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حقق جيرار بيكيه المدافع الإسبانى لنادى برشلونة هدفه خلال مباراة فريقه أمس أمام فريق إشبيليه ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسبانى، في اللقاء الذي انتهي بفوز برشلونة برباعيه دون رد سجلهم كل من لويس سواريز وديمبيلي وفيدال وليونيل ميسي.


وكان هدف بيكيه هو الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة له ببطولة الدوري من أجل الغياب عن مباراة برشلونة وإيبار القادمة، ليعود للمشاركة من جديد أمام فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة العاشرة والمقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.


وحرص جيرار بيكيه مدافع البارسا على ركل الكرة صوب المدرجات في الدقيقة 85، ليحصل على بطاقة صفراء أمام اشبيلية من الحكم ماتيو لاهوز الذى أدار اللقاء.


ويتصدر ريال مدريد بطولة الدورى الإسبانى برصيد 18 نقطة بعد فوزه على غرناطة برباعيه مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
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