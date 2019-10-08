بيونسي تتألق في الافتتاح التاريخي ‎لاستوديوهات "تايلر بيري" (صور)





تألقت الفنانة بيونسيه، البالغة من العمر ٣٨ عامًا في افتتاح استوديوهات تايلر بيري بثوب ذهبي مطرز اثناء ظهورها بشكل مفاجأ يوم السبت في أتلانتا.





ظهرت في ثوب طويل ذو أكمام طويلة وياقة ضيقة من مصمم الأزياء يوسف الجسمي، وهو قد عمل معها من قبل، لذلك لن يكون بعيدًا أن نفترض أنه نفس الفستان.





عززت بيونسيه من مظهرها بحلقات فضية وأقراط مرصعة بالماس.





وقد لاحظ المعجبين ان النجمة كيكي، بالمر ارتدت نفس الفستان في حفل VMAs في أغسطس.





الغرض من الاحتفال المزدوج هو: الكشف عن استوديوهات تايلر بيري الجديدة في أتلانتا وتكريم الممثلين الذين ألهموا رحلته من التشرد إلى صنع التاريخ. يعد مجمع التصوير الذي تبلغ مساحته ٣٣٠ فدانًا أول استوديو سينمائي رئيسي مملوك لشركة (Black) في التاريخ الأمريكي، فضلاً عن واحدة من أكبر استوديوهات الإنتاج في البلاد عمومًا، من خلال 12 مرحلة صوتية و 40 مبنى في الموقع مسجلة في السجل الوطني للأماكن التاريخية وأكثر من 200 فدان من المساحات الخضراء، فإن استوديوهات تايلر بيري لا تصنع التاريخ فحسب ، بل إنها تتمتع أيضًا بماضٍ مثير للاهتمام.





اشترى بيري Fort McPherson ، وهي قاعدة عسكرية سابقة في الكونفدرالية ، في عام 2015 مقابل 250 مليون دولار وهو الآن موقع استوديوه الضخم.





وتحدث تايلر عن تاريخ الاستوديو اثناء استلامه لجائزة الايكونة في حفل جوائز ال BET في يونيو

وقال: كان هذا الاستوديو في الماضي قاعدة للجيش الكونفدرالي، مما يعني أنه كان هناك جنود من الكونفدرالية على تلك القاعدة يخططون ويخططون لكيفية الحفاظ على 3.9 مليون من الزنوج المستعبدين.





وقال لأحد التصفيق الآن هذه الأرض مملوكة لأحد الزنوج، مضيفًا الأمر كله يتعلق بمحاولة مساعدة شخص ما.











