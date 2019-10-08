ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم الأربعاء 9 / 10 / 2019 والقناة الناقلة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
Advertisements
موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا اليوم الأربعاء 9 / 10 / 2019 والقناة الناقلة
كاف
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements
حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إجراء قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد نهاية دور ال32 وتأهل 16 فريق إلى دوري المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. 

يذكر أن تلك النسخة من البطولة هي النسخة رقم 56 في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولازال النادي الأهلي هو المتربع على عرش الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 بطولات ومن بعده يأتي نادي الزمالك ونادي مازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب.

موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 

أصبح من المقرر بأن تقام قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة مساء يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، وذلك داخل إحدى الفنادق الشهيرة في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا على أن يتم تقسيم الفرق إلى 4 مستويات، وهذا بحسبب عدد نقاط كل فريق نظرًا للمشاركات الأفريقية ونتائج الفريق في السنوات الخمس الأخيرة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أكدت أن الأهلي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي سيكون على رأس المجموعات الأربعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

أكدت مجموعة قنوات بي إن سبورتس أنها تملك حقوق نقل قرعة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، ولذا فإن القرعة سوف تذاع بشكل مباشر عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة بدءًا من الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، حيث ستقوم القناة بعمل إستوديو تحليلي لمتابعة أجواء القرعة لحظة بلحظة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: دوري ابطال افريقيا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status