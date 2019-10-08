رأي تامر عاشو في دخول ابنته الوسط الفني.. ويهدي أغنية لطليقته!





أجاب الفنان تامر عاشور، على سؤال حول ابنته وصوتها وهل يرجح أن تدخل الوسط الفن وتكون مشهورة قائلًا : "أنا متأكد إن ممكن يطلع صوتها حلو إن شاء الله يعني في بوادر كده بس من ناحيتي كأب مرجحش حاجة زي كده يعني ".





وأهدى عاشور خلال لفائه في برنامج "arabwood" أغنية "ذكريات كدابة" لطليقته.





كان عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.





أحيا عاشور آخر حفل له، في نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان، في حضور ضخم من الجمهور.





حضر عاشور بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، وبدأ الحفل التاسعة مساء وعلى مدار ساعتين، مقدّماً مختارات من أغنياته منها "قولوا سماح"، و"باي باي"، و"أيام"، و"من غير ما أحكيلك"، و"محظوظ"، و"دي حكاية"، وغيرها.





وتفاعل الجمهور مع عاشور، بالغناء والتصفيق والهتاف بحبهم له.





ووجه "تامر" رسالة للجمهور وإدارة النادي بعد انتهاء الحفل من خلال حسابه الشخصي للصور والفيدوهات "انستجرام" عن طريق نشر صور الحفل معلقا عليها : "أشكر كل القائمين على الحفل امبارح من تنظيم لإداره النادي لقرقتي الموسيقيه وأداره اعمالي - وبشكر الجمهور الكبير اللي شرفني امبارح وكان سبب كبير في اظهار الحفله بالشكل ده بشكر مهندسين الصوت والإضاءه وبشكر اصدقائي اللي وقفوا معايا امبارح كلهم - الف شكر.





يذكر أن آخر أعمال عاشور البوم بعنوان "ايام" تم طرحه في العام الجاري من انتاج شركة "قنوات".





يتكون من 12 أغنية، هي "أيام، وحبيبي أنت حبيبي، ومشوفناش، ومن غير ما أحكيلك، وسماح، وده حكاية، ومتختلفيش، وفي بالي، وبقالي زمان، وسلام، ومره، وخلصانة" .







