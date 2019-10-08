أحمد رزق: توقيت عرض "الممر" نموذجي.. وتفاجئت بالحالة الشعبية التي روت عطشنا للبطولات

صرح الفنان أحمد رزق، بأنه عند عرض فيلم "الممر" في السينمات شعر فريق العمل بنجاحه، لكن ردود الأفعال وقت عرضه على شاشة التلفزيون لأول مرة تزامنًا مع ذكري انتصار 6 أكتوبر فاقت كل التوقعات.





وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الفيلم خلق حالة من التوحد عند المصريين جعلهم يتغنون بحب الوطن ولديهم الرغبة في مشاهدة البطولات العظيمة للجيش المصري، فحين يتجمع المصريين لمشاهدة ماتش كرة قدم مثلًا يرغبون في مشاهدة بطولة أو تحقيق نصر، والفيلم يقدم بطولة حقيقة لإحدي البطولات التي قُدمت أثناء حرب الاستنزاف وتحقيق انتصار 6 أكتوبر وبطولات حرب أكتوبر عديدة ومهما اجتهدنا بالسينما لا نستيطع الوفاء بحقم.





وأشار إلى أن الفيلم جعل الشعب المصري بأسره يشعر بقيمة الجيش المصري، لأن هناك بعض الفئات التي تأثرت قليلاً بالضوضاء السياسية التي شهدتها الساحة السياسية مؤخراً، وجاء هذا الفيلم يروي تعطش المصريين نحو الإحساس بانتصارات حققها حيشنا العظيم,





وأكد أن توقيت عرض الفيلم كان الأنسب علي الإطلاق فهو توقيت نموذجي لصناع القرار، ومناسب لاحتياجات المصرييت، مشددًا على ضرورة أن نضع أيدينا في يد بعضنا البعض ونتكاتف ونتوحد وراء القوات المسلحة والقيادة السياسية.





جدير بالذكر أن فيلم الممر هو فيلم دراما حربي، من إنتاج هشام عبدالخالق، تأليف وإخراج شريف عرفة، شارك في بطولته عدداً من النجوم أبزرهم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمود عبدالحافظ، أسماء أبو اليزيد، هند صبري.











