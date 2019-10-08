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تفاصيل شهادة "رد الجميل" لكبار السن (فيديو)

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:03 ص
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تفاصيل شهادة رد الجميل لكبار السن (فيديو)
أحمد علم
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أمنية فوزي
 
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كشف أحمد علم، مدير عام الفروع ببنك ناصر الاجتماعي، عن تفاصيل شهادة "رد الجميل" لكبار السن بعائد 16% سنويًا، قائلًا: "نزف هذا الخبر لأهالينا وأبنائنا وأمهاتنا إللي كان ليهم أفضال كتير جدًا علينا".


وأشار علم، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، إلى أن وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، هي من أطلقت هذه المبادرة، لافتًا إلى أن شهادة رد الجميل لكبار السن بعائد مميز جدًا 16%، بدورية سداد سنوية.

ولفت مدير عام الفروع ببنك ناصر الاجتماعي، إلى أن مدة الشهادة عام واحد، وأن الحد الأدنى ألف جنيه، والحد الأقصى مليون جنيه.

وأوضح أن المبادرة أطلقت العام الماضي في الاحتفالات السنوية بعيد المسنين، حيث تبدأ من عمر 70 عامًا، لافتًا إلى أنها أطلقت هذا العام بشكل جديد حيث تم تحديد السن من 65 عامًا فأكثر، استجابة لمطالب الكثيرون من كبار السن.

وأضاف مدير عام الفروع ببنك ناصر الاجتماعي، أن العائد لشهادة رد الجميل، يكون عائد شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي.

وتابع مدير عام الفروع ببنك ناصر الاجتماعي: "نحن معنيين بخدمة أهالينا من كبار السن، وكافة العاملين مؤهلين ومدربين على التعامل مع هذه الفئة العمرية".

وعن الأوراق المطلوية لاستخراج شعادة "رد الجميل"، قال: "ليس مطلوب من الشخص إلا التقدم بصورة البطاقة الشخصية فقط".
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