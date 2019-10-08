صدمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
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الفجر الرياضي
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بات موقف عمرو السولية لاعب النادى الأهلى، غير واضح من حيث من اللحاق بمباراة القمة القادمة أمام الزمالك فى الدورى أم لا .
و تعرض لاصابة خلال مواجهه الأهلى لفريق أسوان الأخيرة فى الدورى وخرج من المباراة ونزل بدلا منه اللاعب وليد أزارو.
حيث أبلغ مسئولى الأهلى اتحاد الكرة بعدم قدرة اللاعب على الانضمام لمعسكر منتخب مصر الحالى، حيث أثبت الأشعة تعرضه الى جذع فى الكاحل وسيغيب لمدة لن تقل عن أسبوعين.
وبالتالى أصبحت فرص لحاقه بمباراة الزمالك صعبة جدا، مما يعد ضربة قوية للأهلى قبل مواجهه الزمالك، نظرا لقوة السولية فى منطقة وسط الملعب.
ويواجه الزمالك الأهلى يوم 19 اكتوبر الحالى ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.
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