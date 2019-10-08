بعد وفاة "نعيمة".. رئيس حديقة الحيوان: ثمن الفيل يصل إلى 3 ملايين جنيه

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كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، تفاصيل وفاة "نعيمة"، آخر فيلة في بحديقة الحيوان بالجيزة، قائلًا إن الفيلة لم تدخل حديقة الحيوان منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن هذه الفيلة وصلت عام 1983 وكان لديها وقتها 4 سنوات.



وأضاف رجائي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن الفيلة عاشت في حديقة حيوان الجيزة لمدة 36 عامًا، أي توفت في عمر 40 عامًا، متابعًا: "وتعتبر ليست صغيرة".



وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إلى أن الفيلة كانت في حالة جيدة جدًا يوم السبت، وظهر ذلك في العرض أمام الجمهور، ولكنها يوم الأحد شعرت بآلام شديدة ونامت على جانبها الأيمن، لافتًا إلى أنهم استعانوا بأساتذة من الخارج ومن جامعة القاهرة، رغم أن حديقة الحيوان بها خبراء وأطباء على أعلى مستوى.



وتابع أن كبار أساتذة الطب البطري تعانوا معهم، وأعطوها العلاجات اللازمة، ولكن الحالة لم تسجيب ونفقت في وجود اللجنة، وأن الحالة كلها لم تستغرق أكثر من عدة ساعات، موضحًا أن الفيل يعيش في حدود 50 عامًا في بيئته، وأن الفيلة تعرضت لجلطة شديدة في القلب، وقاموا بعمل تقريرًا تشريحيًا بالحالة، لافتًا إلى أن الجلطة كانت واضحة جدًا، وأثرت على القلب، وأحدثت لها تضخم في القلب مما أدى إلى وفاتها.



ولفت إلى أن حديقة الحيوان ستتعاون مع وزارة الزراعة لاستيراد حيوانات، مشيرًا إلى أن الفيل يأتي من منطقة الهند وجنوب شرق أسيا، وجنوب أفريقيا ودول إفريقيا، موضحًا أن ثمن الفيل يصل من 3 ملايين إلى 3 ملايين ونصف.

