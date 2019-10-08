أحمد رزق للصحفيين الغاضبين من دوره في "الممر": قدمت شخصية يجب الافتخار بها

رد الفنان أحمد رزق، على الانتقادات التي تعرض لها عن دوره كصحفي بفيلم "الممر" خاصة من قبل العاملين بالحقل الصحفي.





ودافع من جانبه خلال لقائه في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" مع الإعلامي وائل الإبراشي، عن الدور الذي قدمه موضحًا أنه جسد شخصية صحفي يجب الاحتذاء به كمثال مشرف حيث أنه رغب في تحول مسار حياته المهني للأفضل وقام بالمشاركة في عمل طني مع الجيش وتصوير أجواء الحرب في عام (1973) وتصوير مشاهد تحقيق نصر 6 أكتوبر وهذه مهمة ليست بسيطة.





وأوضح أنه قدم نموذج لصحفي ذو شخصية إيجابية وشارك في صنع إحدى البطولات الوطنيه للجيش المصري، وقام بإنقاذ إحدي الجنود المصريين من العدو الإسرائيلي، ورغب في تغيير نفسه للأفضل، فهو مثال لصحفي يجب الافتخار به لا العكس، وشارك الصحفي في تقديم خدمة وطنية رفض الكثير من زملائه في الجريدة القيام بها في نطاق أحداث الفيلم.





وقدم الفنان أحمد رزق في فيلم الممر شخصية صحفي يدعي (إحسان) ويعمل كمستشار إعلامي لراقصتين ويقوم بتصوير الفقرات الاستعراضية التي يقدمونها بإحدي الملاهي الليلية ويقوم بنشر أخبارهم بالجريدة التي يعمل بها، و لاقي دوره المقدم في الفيلم بعض الإنتقادات من قبل القطاع الإعلامي والصحفيين حيث ظهر شخصية الصحفي بأنه إنسان غير جاد في حياته ويتصف بالفشل.





يذكر أن فيلم الممر عُرض علي قناة (on e) مساء أمس الأحد تزامنا مع ذكري الاحتفال بانتصار 6 أكتوبر المجيدة، فيلم الممر من إنتاج هشام عبدالخالق، تأليف وإخراج شريف عرفة، شارك في بطولته عدداً من النجوم أبزرهم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمود عبدالحافظ، أسماء أبو اليزيد، هند صبري.



















