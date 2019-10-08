دي خيا : نمر بأصعب فترة منذ انضمامي لمانشستر يونايتد

أكد الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد أن فريقه يمر بأصعب فترة له منذ انضمامه للشياطين الحمر وذلك عقب الهزيمة أمام نيوكاسل، حيث وزاد نيوكاسل من هموم ضيفه مانشستر يونايتد وفاز عليه بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز .





ليتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.





وقال دي خيا في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية :"اعترف بأن الأمور صعبة للغاية داخل النادي في الوقت الحالي".





وأضاف:"هذا غير مقبول، ليس فقط هذه المباراة لكن الموسم بأكمله".





واختتم دي خيا تصريحاته قائلاً:"إنه أصعب وقت مر على النادي منذ وجودي هنا، لا أعرف ما الذي يحدث، نحن لم نستطع هز الشباك في آخر مباراتين في كافة المسابقات".





وصرح أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في يوليو الماضي عن اقتراب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من تجديد عقده مع الفريق.





وينتهي عقد اللاعب ذو الـ 28 عامًا في 2020 ورجحت التقارير تجديد عقد الأخطبوط الإسباني مع حصوله على راتب قد يصل إلى 350 ألف إسترليني في الأسبوع.



