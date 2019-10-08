أستاذ تنمية مستدامة: مصر نجحت في زيادة الكهرباء بما يزيد على 12 ضعف توليد السد العالي

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قال الدكتور ياسر شحاته، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، إن خطة الدولة لـ2030 تعتمد على عدة محاورة رئيسية أهماها: البنية التحتية التي تعتبر العمود الفقري للتنمية المستدامة في كافة المجتمعات، مشيرًا إلى أن الرئيس بعد الفتاح السيسي، بعدما وصل إلى الرئاسة قام بالعمل على توزيع الكثافة السكانية، وقام بإعداد مشروع قناة السويس، مما أدى لتقليل وقت الانتظار بمقدار 11 ساعة، وهذا زاد خزانة الدولة سنويًا ما يقرب من 700 مليون دولار.



وتابع أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، أن القوات المسلحة بالتعاون مع العديد من الشركات الوطنية قامت بإعداد 77 الف وحدة سكنية، وتم البدأ في تنمية سيناء صناعيًا وسكانيًا وزراعيًا، معقبًا: "الرئيس قام بتنمية سيناء كبشر وحجر".



وأشار إلى أن الدولة تهتم بتنمية الصعيد بصورة لم تحدث خلال الفترة السابقة، وتم استزراع 1.5 مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي، وزيادة العملة الصعب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة.



ولفت إلى أن الدولة قامت باستكمال محطات الكهرباء القديمة، مما زاد الكهرباء بنسبة 4500 ميجا وات كهرباء، فضلا عن عقد مصر اتفاقية مع شركة سيمنز لإعداد محطة كهرباء في بني سيوف والبرلس والعاصمة الإدارية، مما زاد الطاقة الكهرباء بنسبة 14.400ألف ميجا وات كهرباء، وبذلك نجحت مصر في زيادة الطاقة الكهربائية، بما يزيد عن 12 ضعف توليد السد العالي للكهرباء

