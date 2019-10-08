سعد الدين الهلالي: مقولة الإخوان الإرهابية "يا إما نحكمكم أو نقتلكم" ليست موجهة للشعب المصري ولكن لكل العالم

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هنأ الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الشعب المصري والعربي بالكامل عن نصر أكتوبر الذي أثبت بأن الحق لا يضيع، كما وجه التحية للملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بسبب قيامه بقطع البترول عن الدول الغربية، مما ساهم في نصر أكتوبر، وعودة سيناء بكامل لمصر.



وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الإثنين، أن مقولة الإخوان "لإما نحكمكم أو نقتلكم" ليست موجهة للشعب المصري فقط، ولكنها موجهة لكل العالم.



وأشار إلى أن جماعة الإخوان تلجأ للتشكيك في النجاحات والإنجازات التي تحدث في مصر بصورة كاملة، معقبًا: "الإخوان هم السفهاء هذا العصر، والدون الذين حذر الله عز وجل من اتخاذهم بطانة".



من جانب آخر، قال الأستاذ بجامعة الزهر، إن صلاة الاستسقاء ليست حلًا لأزمة المياه في مصر، لأن هذه الصلاة جاءت لقحط المطر، وليس بسبب قيام دولة أو أحد آخر بمنع مياه نهر من خلال إنشاء سد.



وأضاف أن الفقهاء تحدثوا بأن استخدام المياه في الغسل والوضوء يكون من خلال احياء سنة رسول الله، موضحًا أن الرسول كان يتوضأ بنصف لتر مياه، معقبًا: "لو المسلم مش مدرب هيقول نصف لتر مش كفاية، لكنه لو متدرب على ذلك فستكفيه ".

