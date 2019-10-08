"الإسكندرية السينمائي" يحتفل بمئوية ميلاد حسن الإمام
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:44 ص
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يحتفي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الجديدة بمئوية ميلاد المخرج المصري الراحل حسن الإمام (1919-1988) الملقب محليا ”مخرج الروائع“.
ويصدر المهرجان الذي ينطلق يوم الثلاثاء ويستمر حتى 13 أكتوبر تشرين الأول كتابا عن أعمال الفنان الراحل كما يقيم ندوة عنه بمشاركة عدد من النقاد.
وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بالإسكندرية ”حسن الإمام ظُلم كثيرا خلال الفترة التي عاش فيها من جانب النقاد والإعلام“.
وأضاف ”أعمال حسن الإمام تحتاج إلى إعادة قراءة.. هذه القراءة الجديدة ستسلط الضوء على مدى عظمة وبراعة هذا المخرج الذي استحق عن جدارة لقب مخرج الروائع“.
وبجانب مئوية ميلاد حسن الإمام يحتفي المهرجان أيضا بمئوية ميلاد الكاتب إحسان عبد القدوس ومئوية ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار.
ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط هذا العام 86 فيلما من 30 دولة. ويشمل البرنامج أربع مسابقات رسمية إضافة لبعض البرامج الموازية.
وتحل إسبانيا ضيف شرف الدورة الخامسة والثلاثين التي تكرم اثنين من السينمائيين الإسبان هما الممثل هوجو سيلفا والمخرج كولدو سيرا.
ومن مصر يكرم المهرجان المخرج محمد فاضل والممثل محمود قابيل كما يكرم من الدول العربية المخرج التونسي رشيد فرشيو والممثل اللبناني رفيق علي أحمد. وعلى المستوى العالمي يكرم الممثلة الفرنسية ناتالي باي.
وتحمل دورة هذا العام من المهرجان اسم الممثلة المصرية نبيلة عبيد.
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