سعد الدين الهلالي: الاغتسال من الجنابة جائز بفوطة مبللة دون طرطشة مياه

Advertisements

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن حصة مصر عندماكان عدد السكان 25 مليون نسمة، 55 مليار متر مكعب، والآن التعداد أكثر من 100 مليون وكمية المياه لم تتغير، لافتَا إلى أن هناك ضرورة لعدم الإسراف في المياه أثناء الوضوء، خاصة أن اتقان الوضوء ليس لديه علاقة بكمية المياه.



وتابع الهلالي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الإثنين، أن المسلم من الممكن أن يقوم بتبليل منديل أو قطعة قماش ويقوم بمسح الوجه، ويقوم بتبليله مرة أخر لمسح اليدين، وهكذا، وبذلك يتحقق الوضوء، معقبًا: "لو جبنا قطعة ثلج وقمنا بتمريرها على اليدين والوجه وهكذا، فسيتحقق الوضوء على رأي الأوزعي، والإمام أبو يوسف".



ولفت إلى أن الوضوء بالمياه مسألة رمزية وليس تطهيرًا للجسد، متابعًا: "الوضوء مسألة رمزية، لو عايز تطهير أو تغتسل خد راحتك، لكن في الوضوء لابد من المحافظة وعدم الإسراف"



وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر،: "المسلم من الممكن أن يغتسل من الجنابة، من خلال فوطة مبللة دون طرطاشة مياه، وفكرة وصول المياه إلى منبت الرأي هو رأي فقهي، وهناك رأي فقهي آخر لا يلتزم بذلك، العبادة رمزية، وليست حقيقية، هو احنا بنسجد بجد ولا بنرقع بجد، كل العبادة رمزية".

