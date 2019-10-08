"جنون الخريف".. رياح وأمطار وسيول وشبورة.. والأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة (التفاصيل الكاملة)

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يستعد المصريون خلال هذه الأيام لاستقبال التقلبات الجوية، وينتظرون يوميًا البيانات الرسمية الصادرة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، استعدادًا لارتداء الملابس الثقيلة، واستقبال تقلبات وجنون فصل الخريف.



موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر وعن نسبة سقوط الأمطار، قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع الجاري، سيشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والتي تصل إلى درجتين تقريبًا، واحتمالية سقوط أمطار على محافظات وجه قبلي، وستشهد السواحل الغربية سقوط أمطار قليلة، والانخفاض سيكون تدريجيًا في درجات الحرارة بشكل عام ابتداءً من منتصف نوفمبر المقبل، لتترواح بين 28 و29 مئوية على معظم الأنحاء.



"جنون الخريف".. أمطار وسيول ورياح وارتفاع درجات الحرارة وعن فصل الخريف، قالت الأرصاد الجوية، إنه من الفصول الذي يظهر خلالها حالة الطقس في جميع ألوانه، فيشهد المناخ رياح وأمطار وسيول وشبورة وارتفاع في درجات الحرارة، كل ذلك في وقت واحد.



الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين ووجه خبراء الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين وجاءت كالتالي: 1- التزام قواعد المرور خاصة بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية بشكل مكثف. 2- الحفاظ على المسافات بين السيارات وبعضها حفاظًا على سلامة المواطنين. 3- متابعة أولياء الأمور البيانات اليومية لحالة الطقس حفاظًا على أبنائهم الطلاب من أي تغيرات جوية. 4- تشغيل الإضاءة الداخلية في السيارات أثناء وجود الضباب. 5- استخدام الإشارات الضوية المخصصة للشبورة مع الحفاظ على السرعة المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور.



حالة الطقس اليوم في مصر وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.



الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة اليوم في مصر الصغرى العظمى

القاهرة 22 34 شبين الكوم 23 34 طنطا 22 33 دمنهور 20 33 الإسكندرية 20 32 بلطيم 20 31 مطروح 20 32 السلوم 19 33 سيوة 19 33 بورسعيد 23 30 دمياط 23 30 الزقازيق 22 33 الإسماعيلية 20 34 السويس 21 34 العريش 20 30 رفح 19 29 رأس سدر 23 33 نخل 14 31 نويبع 22 32 طابا 22 31 كاترين 15 30 الطور 23 33 شرم الشيخ 25 34 الغردقة 26 36 مرسى علم 24 35 الفيوم 22 34 بني سويف 22 35 المنيا 20 36 أسيوط 21 37 سوهاج 21 38 قنا 23 39 الأقصر 25 40 أسوان 26 42 أبوسمبل 26 41 الوادي الجديد 23 40 شلاتين 26 36 أبو رماد 25 36 حلايب 28 34 رأس حدربة 28 33

