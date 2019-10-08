سعد الدين الهلالي يطالب بعدم الإسراف في الماء: "الرسول كان يتوضأ بنصف لتر فقط"

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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن استهلاك المواطن المصري أكبر من أي مواطن آخر في العالم، وصار أكثر من ضعف المواطن الأردني، لافتَا إلى أن قضية المياه في مصر خطيرة.



وتابع "الهلالي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الإثنين، أن مشكلة سد النهضة بدأت في 14 مايو 2010، حيث اجتمعت دول حوض نهر النيل، وأعطوا لأنفسهم الحق في كسر اتفاقية حوض النيل التي تعطي لمصر حصة تقدر بـ55.5 مليار قدم مكعب، واعتبرت هذه الدول التي ستستثمر في نهر النيل، ضمن دول حوض نهر النيل، وبذلك تركيا أو إسرائيل قد تصبح عضوًا.



ولفت إلى أن إثيوبيا تريد نقص حصة بنسبة الثلث أي من 55.5 مليار متر مكعب لـ35 مليار، وتحدثوا بأن مصر إذا أرادت أن تحصل على مياه إضافية، فعليها أن تدفع أمولًا، أو تكون المياه مقابل الغاز.



وأشار إلى أن صلاة الاستسقاء ليست حلًا لأزمة المياه في مصر، لأن هذه الصلاة جاءت لقحط المطر، وليس بسبب قيام دولة أو أحد آخر بمنع مياه نهر من خلال إنشاء سد.



وأضاف أن الفقهاء تحدثوا بأن استخدام المياه في الغسل والوضوء يكون من خلال احياء سنة رسول الله، موضحًا أن الرسول كان يتوضأ بنصف لتر مياه، معقبًا: "لو المسلم مش مدرب هيقول نصف لتر مش كفاية، لكنه لو متدرب على ذلك فستكفيه وسيفيض".

