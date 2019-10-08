بعد مواجهته مطالبات بوقف عرضه هاشتاج "Joker 2019" تريند على تويتر
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
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احتل هاشتاج "Joker 2019" مركزًا متقدمًا بقائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد مواجهته مطالبات بوقف عرضه.
وحصد "الجوكر" أربحًا ضخمة حصد حتى الآن بلغت أكثر من ستين مليون دولار من مبيعات التذاكر عالميا بعد افتتاحه يوم الجمعة الفائت.
ويتوقع أن يرتفع الرقم لأكثر من تسعين مليون دولار مع نهاية عطلة الأسبوع.
تدابير أمنية
وعلى ما يبدو أسابيع الجدل حول الفيلم لم تعق نجاحه، حيث ارتكز معظمها على انتقاد فكرة التعاطف مع إحدى أبرز الشخصيات الخيالية الشريرة، وخوف السلطات من تقليد الجمهور للجوكر وأفعاله دفعها لزيادة التدابير الأمنية في أغلب صالات السينما.
إشادات النقاد
لكن رغم مخاوف البعض إلا أن الفيلم سبق أن حصل على إشادة شبه جماعية من النقاد حين افتتح في مهرجان البندقية السينمائي وحصل على جائزة الأسد الذهبي.
توقعات بترشيح فينيكس للأوسكار
كما توقع العديد ترشيح البطل واكين فينيكس لأهم الجوائز، وعلى رأسها الأوسكار لأفضل ممثل عن عام 2019.
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