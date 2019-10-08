"عكاشة": تركيا ستستخدم "داعش" في سوريا لإثارة المشاكل بعدة دول

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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك عدة سيناريوهات مطروحة في سوريا حال توغل قوات الرئيس التركي طيب أردوغان في شمال سوريا، مشيرا إلى أن أحد تلك السناريوهات تسلل ونقل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى المناطق والدول المجاورة.



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN"، مساء الإثنين أن مصر من ضمن الدول المجاورة التي يمكن أن يأتي إليها هؤلاء الإرهابيين المحترفين ذوي القدرات العالية إذا شاهدوا أن منطقة الشمال السوري غير مستقرة ولا تسمح لهم بالبقاء، موضحا أنهم سينقلون لمحاولة إنتاج مزيد من العناصر الإرهابية الأخرى ومزيد من التهديد لدول الجوار، وهو أمر مقلقل للغاية.



وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك تشديد في الإجراءات الأمنية على الحدود سواء في مصر أو في دول المنطقة وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بشأن تحرك تلك الجماعات الإرهابية، ومدى إمكانية التعامل مع هذه الظاهرة حال حدوثها، لافتا إلى أن إنسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا كان غير متوقع.



وأكمل: "جميع السيناريوهات المطروحة في سوريا في حال دخول تركيا لشمال الدول الشقيقة سيئا ولا يوجد به أي إيجابية"، لافتًا إلى أن الجانب التركي استهان بكل الأعراف والمواثيق الدولية ويقفز علي الضوابط ويدخل لمناطق تزيد المشهد ارتباكا وتعقيدا.

