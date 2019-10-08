الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة وتحذر: سقوط أمطار اليوم على هذه الأماكن

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا حول طقس الثلاثاء الموافق 08 اكتوبر 2019، حيث الطقس سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة في الجنوب خلال النهار، ولطيف في الليل.



وأضاف "البيان"، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية في الصباح الباكر، علي شمال البلاد، كما ستظهر السحب المنخفضة على مناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة علي مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وأشار البيان إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط علي السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:.

الصغرى- العظمى

القاهرة22-34

الاسكندرية 20-32

السلوم19-33

رفح19-29

كاترين15-30

أسوان26-40

حلايب 28-34



وقال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا اعتبارًا من الأمس، ما بين درجة إلى درجتين، لافتَا إلى أن طقس اليوم شهد انخفاضًا لدرجات الحرارة بواقع درجة واحدة فقط على كافة أنحاء الجمهورية.



وأشار عطا، إلى أن طقس اليوم معتدل جدًا، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري والدلتا إلى 32 درجة مئوية، وتصل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء إلى 29 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة على شمال الصعيد والغردقة وجنوب سيناء إلى 34 درجة مئوية، بينما تسجل الحرارة على جنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

