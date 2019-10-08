إبراهيم حجازي: الشعب المصري هو البطل الحقيقي في حرب 73



وأضاف أن الشعب المصري قام بأدوار بطولية كثيرة خلال حرب أكتوبر، متابعًا: "عمل حاجات غريبة جدا من الصعب على أحد القيام بها، محتاجين إحنا الشعب ده دلوقتي، إحنا في نفس الزنقة دلوقتي ونفس الظروف الصعبة، حرب أكتوبر يتم تدريسها في الخارج، فالشعب المصري قدم في أكتوبر 1973 ملحمة لن ينساها التاريخ"، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء اسمه "الجيش والشعب إيد واحدة"، مشددًا على ضرورة تبديل هذه الجملة لتصبح "الجيش والشعب حاجة واحدة".



وتابع أنه يجب استدعاء وعي المواطنين أثناء حرب أكتوبر حاليا، معلقًا: "أقسم بالله العظيم إن إسرائيل خرجت بمعاهدة السلام من سيناء بالكامل عشان خاطر هما عارفين إنهم كانوا هيندفنوا مكانهم"، مهنئًا الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر العظيمة.



علق الإعلامي إبراهيم حجازي، على تشكيك جماعة الإخوان الإرهابية في انتصار حرب أكتوبر المجيد، قائلًا إن العالم أجمع تحدث أن تخطي مصر خط برليف الحصن المنيع كان أمرًا مستحيلًا، معلقًا: "ربنا يهدي كل المشككين في نصر أكتوبر، هما لا هيهتدوا ولا هيتنيلوا، بس عاوز اقول إن الاحتفال بنصر أكتوبر لا يكون من خلال فيلم أو أغنية ولا بكلمتين، ولكن يجب أن نتذكر البطل الحقيقي في هذه الحرب وهو الشعب المصري".وأشار "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن القوات المسلحة المصرية استطاعت من أول حرب أكتوبر وحتى 13 أكتوبر قد استولت على 30 نقطة من أقوى خط في العالم وقتها وهو خط برليف.