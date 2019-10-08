مصير ميتشو مع الزمالك مهدد بسبب لقاء القمة
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:15 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشف مصدر مسئول في الزمالك أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للفريق الحالي سيرحل عن منصبه إذا خسر لقاء القمة أمام الأهلي يوم 19 أكتوبر الحالي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري على الرغم من تصريحات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء برفض رحيل ميتشو إلا في نهاية الموسم.
وأشار المصدر إلى وجود حالة غضب شديدة داخل النادي الأبيض من مستوى الفريق عقب التعادل أمام إف سي مصر بالأمس إلا أنهم رفضوا فكرة رحيل ميتشو في الوقت الحالي وقرروا انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الأهلي المقبلة.
وأكد المصدر أن الغضب داخل الزمالك لا يتعلق فقط بالتعادل أمام إف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز وإنما بسبب تراجع الآداء بشكل كبير في الآونة الأخيرة مما يهدد بفقدان الكثير من النقاط في المرحلة المقبلة وبالتالي سيؤثر في الصراع على لقب الدوري الغائب عن النادي الأبيض منذ عام 2015.
وكان مسئولو نادي الزمالك قد قرروا فرض عقوبات صارمة على لاعبي الفريق بعد التعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.
واستقر مسئولو الزمالك على توقيع خصومات مالية على اللاعبين تصل لخصم راتب نصف شهر منهم في محاولة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.
ويرى مسئولو الزمالك أن بعض لاعبي الفريق يتحملوا مسئولية التعادل مع إف سي مصر بسبب الرعونة والاستهتار لديهم وعدم التعامل مع اللقاء بجدية كاملة.
وفي الوقت ذاته، وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التهنئة للاعبي الفريق الذين انضموا لمنتخب مصر الوطني وعلى رأسهم عبد الله جمعة ومحمد عواد مشددا على أنه يثق في اختيارات حسام البدري المدير الفني.
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