صلاح عبدالله: "الممر" عبورًا جديدًا للمصريين فهل من مزيد؟
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:01 ص
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لمياء علي
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شارك الفنان القدير صلاح عبدالله برأيه حول فيلم الممر والذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، وتم عرضه مساء أمس عبر القنوات الفضائية لأول مرة،
ونشر صلاح عبدالله منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: وكان ممر الأمس عبوراً جديداً للمصريين الحقيقيين.
وأضاف: وبخاصة شبابنا الواعي الجميل عبروا فيه عن مدى حبهم لمصرهم ولجيشهم العظيم فشكراً للـ الممر وهل من مزيد؟!.
وكانت ON E قد أعلنت عرض الفيلم حصريًا لأول مرة عبر شاشتها وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بدءًا من مساء أمس الأحد في تمام الساعة 10 مساءًا، كما سيعاد يوم السبت 12 أكتوبر.
قصة فيلم الممر
يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.
ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
وتجمع عدد كبير من الجمهور مساء أمس لمشاهدة فيلم الممر عبر القنوات الفضائية الناقلة له، وخيمت بينهم حالة من الملحمة الوطنية كما وصفها البعض، حيث أن لأول مرة يتسبب عمل فني في توحيد صفوف الجمهور وتجمعهم لمشاهدته في وقت واحد.
القنوات الأخرى التي ستعرض فيلم الممر
كما ستعرض شاشة قناة DMC فيلم الممر يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 11 مساءًا،
كما سيتم إعادة عرضه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.
جدير بالذكر أن فيلم الممر من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.
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