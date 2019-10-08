محمود كمال لـ"الفجر الفني": "أتمنى المشاركة في أعمال وطنية جديدة على غرار الممر"
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
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شيماء عطية
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أعرب الفنان الشاب محمود كمال، عن سعادته بعرض فيلم "الممر" على عدد من القنوات المصرية، اليومين السابقين، بالتزامن مع الاحتفالات السنوية بنصر أكتوبر.
وأكد "كمال" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن "الممر" فيلم جيد ومهم للمخرج شريف عرفة، معربًا عن سعادته بقدرة الفيلم على جمع الأسرة المصرية من جديد لمشاهدة فيلم وطني، موضحًا أن توقيت عرض الفيلم مناسب جدًا للأجيال الجديدة.
وتمنى "كمال" أن تزداد هذه النوعية من الأفلام في الفترة المقبلة، متمنيًا أن يشارك في أحدها قريبًا.
وكشف "كمال" عن تحضيره لعمل فني جديد، لم يرد الإفصاح عن تفاصيله.
وكان الفنان الشاب محمود كمال نال ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسل "قمر هادي" للفنان هاني سلامة، والذي شارك في سباق رمضان لعام ٢٠١٩.
وجسد "كمال" بالعمل شخصية "عشري" وهو شخص شعبي وابن بلد، يعمل في معرض "أبو المكارم"، وجمعه عدد من مشاهد العمل ببطل المسلسل هاني سلامة، مؤكدًا أنه شخص جدع وفي منتهى الذوق والرقي، وحريص أن يظهر الجميع بالمسلسل بشكل جيد.
وعبر "كمال" عن سعادته بالعمل لأول مرة مع المخرج رؤوف عبدالعزيز والمؤلف إسلام حافظ.
مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وانتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كل من هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محي الدين.
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