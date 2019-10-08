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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 34
شبين الكوم23 34
طنطا22 33
دمنهور20 33
الإسكندرية20 32
بلطيم20 31
مطروح20 32
السلوم19 33
سيوة19 33
بورسعيد23 30
دمياط23 30
الزقازيق22 33
الإسماعيلية20 34
السويس21 34
العريش20 30
رفح19 29
رأس سدر23 33
نخل14 31
نويبع22 32
طابا22 31
كاترين15 30
الطور23 33
شرم الشيخ25 34
الغردقة26 36
مرسى علم24 35
الفيوم22 34
بني سويف22 35
المنيا20 36
أسيوط21 37
سوهاج21 38
قنا23 39
الأقصر25 40
أسوان26 42
أبو سمبل26 41
الوادي الجديد23 40
شلاتين26 36
أبو رماد25 36
حلايب28 34
رأس حدربة28 33

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة29 39
المدينة المنورة26 40
الرياض24 39
المنامة30 36
أبوظبي30 40
الدوحة31 35
الكويت24 38
دمشق12 30
بيروت24 28
عمان16 29
القدس17 26
غزة20 29
بغداد21 37
مسقط28 32
صنعاء11 25
الخرطوم26 37
طرابلس18 28
تونس18 22
الجزائر17 23
الرباط14 26
نواكشوط24 34

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين10 23
كوالالمبور24 31
طوكيو20 24
أثينا18 23
روما10 22
باريس12 16
مدريد13 29
برلين03 12
لندن12 14
مونتريال07 16
موسكو01 04
نيويورك13 25
واشنطن15 26

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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