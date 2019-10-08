حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 34 شبين الكوم 23 34 طنطا 22 33 دمنهور 20 33 الإسكندرية 20 32 بلطيم 20 31 مطروح 20 32 السلوم 19 33 سيوة 19 33 بورسعيد 23 30 دمياط 23 30 الزقازيق 22 33 الإسماعيلية 20 34 السويس 21 34 العريش 20 30 رفح 19 29 رأس سدر 23 33 نخل 14 31 نويبع 22 32 طابا 22 31 كاترين 15 30 الطور 23 33 شرم الشيخ 25 34 الغردقة 26 36 مرسى علم 24 35 الفيوم 22 34 بني سويف 22 35 المنيا 20 36 أسيوط 21 37 سوهاج 21 38 قنا 23 39 الأقصر 25 40 أسوان 26 42 أبو سمبل 26 41 الوادي الجديد 23 40 شلاتين 26 36 أبو رماد 25 36 حلايب 28 34 رأس حدربة 28 33





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 29 39 المدينة المنورة 26 40 الرياض 24 39 المنامة 30 36 أبوظبي 30 40 الدوحة 31 35 الكويت 24 38 دمشق 12 30 بيروت 24 28 عمان 16 29 القدس 17 26 غزة 20 29 بغداد 21 37 مسقط 28 32 صنعاء 11 25 الخرطوم 26 37 طرابلس 18 28 تونس 18 22 الجزائر 17 23 الرباط 14 26 نواكشوط 24 34





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8/10/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 10 23 كوالالمبور 24 31 طوكيو 20 24 أثينا 18 23 روما 10 22 باريس 12 16 مدريد 13 29 برلين 03 12 لندن 12 14 مونتريال 07 16 موسكو 01 04 نيويورك 13 25 واشنطن 15 26





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



